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Traktörle duvar arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 12:04 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Sağırlar Mahallesi’nde traktör ile duvar arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Dursunbey’e bağlı Sağırlar Mahallesi’nde dün akşam evinin yanındaki alanda traktörünün bakımını yapan Mehmet Kaya (66), bir anlık dalgınlıkla araca binmeden traktörün kontağını açtı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Sağırlar Mahallesi’nde traktör ile duvar arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Dursunbey’e bağlı Sağırlar Mahallesi’nde dün akşam evinin yanındaki alanda traktörünün bakımını yapan Mehmet Kaya (66), bir anlık dalgınlıkla araca binmeden traktörün kontağını açtı. Bu esnada yerde olan Kaya, traktör’ün hareket etmesi ile lastik ile duvar arasında sıkıştı. Kazada Kaya hayatını kaybederken, durumu fark eden yakınları hemen yardıma koştu. Durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildiren yakınları, Kaya’nın hayatını kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, cenaze savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

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