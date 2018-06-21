HABER

Traktörle toprak arasında sıkışan sürücü kazma ve kürekle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kontrolden çıkıp, yan yatan traktörün şoför mahalli ile toprak arasında sıkışan sürücü, jandarma ekiplerince kazma ve kürekle toprak kazılarak kurtarıldı.

Traktörle toprak arasında sıkışan sürücü kazma ve kürekle kurtarıldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kontrolden çıkıp, yan yatan traktörün şoför mahalli ile toprak arasında sıkışan sürücü, jandarma ekiplerince kazma ve kürekle toprak kazılarak kurtarıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Manavgat'a bağlı Çavuşköy Mahallesi Boğazcık mevkisinde meydana geldi. Hasan Koyuncu'nun kullandığı 07 LH 455 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki çukura devrildi. Yan yatan traktörün şoför mahalli ile toprak zemin arasında sıkışan sürücü Koyuncu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyuncu'nun kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler, çevreden buldukları kazma ve küreklerle toprağı kazarak, Koyuncu'yu kurtardı. Bulunduğu yerden hafif yaralı çıkarılan Hasan Koyuncu, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Traktörle toprak arasında sıkışan sürücü kazma ve kürekle kurtarıldıTraktörle toprak arasında sıkışan sürücü kazma ve kürekle kurtarıldıTraktörle toprak arasında sıkışan sürücü kazma ve kürekle kurtarıldıTraktörle toprak arasında sıkışan sürücü kazma ve kürekle kurtarıldı

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
Katliam yapan damat, bir gün önce tehdit etmişKatliam yapan damat, bir gün önce tehdit etmiş
Antalya'da iki kazada; 2 ölü, 3 yaralı/ Ek fotoğraflarAntalya'da iki kazada; 2 ölü, 3 yaralı/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.