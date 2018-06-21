Traktörle toprak arasında sıkışan sürücü kazma ve kürekle kurtarıldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kontrolden çıkıp, yan yatan traktörün şoför mahalli ile toprak arasında sıkışan sürücü, jandarma ekiplerince kazma ve kürekle toprak kazılarak kurtarıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Manavgat'a bağlı Çavuşköy Mahallesi Boğazcık mevkisinde meydana geldi. Hasan Koyuncu'nun kullandığı 07 LH 455 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki çukura devrildi. Yan yatan traktörün şoför mahalli ile toprak zemin arasında sıkışan sürücü Koyuncu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyuncu'nun kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler, çevreden buldukları kazma ve küreklerle toprağı kazarak, Koyuncu'yu kurtardı. Bulunduğu yerden hafif yaralı çıkarılan Hasan Koyuncu, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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