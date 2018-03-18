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Traktörlerin yarışı kötü bitti: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 13:19 | Son Güncelleme

Hindistan’da traktörlerin yarışı kazayla bitti.

Traktörlerin yarışı kötü bitti: 7 yaralı

Hindistan’da traktörlerin yarışı kazayla bitti. Kazada 7 kişi yaralandı.
Traktörlerden biri kontrolden çıkarak devrilirken, römorkunda bulunan insanlar da yola savruldu. O anlarsa saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Olayda, 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

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