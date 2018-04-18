HABER

Traktörün altında kalan baba öldü, oğlu kaza yerine giderken yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Halil Bayraktar (50), tarlaya giderken kendi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalıp öldü.

Traktörün altında kalan baba öldü, oğlu kaza yerine giderken yaralandı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Halil Bayraktar (50), tarlaya giderken kendi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalıp öldü. Acı haberi alınca olay yerine gitmek için yola çıkan oğlu Kadir Bayraktar (22) ise kullandığı otomobilin takla atması sonucu yaralandı.
Kaza öğleden sonra, Karasu Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Çalışmak için yaşadığı mahalledeki tarlasına giden Halil Bayraktar'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu patika yolda kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Halil Bayraktar yaşamını yitirdi. Babasının kazada öldüğünü öğrenen Kadir Bayraktar, çalıştığı pide salonunun servis aracıyla olay yerine gitmek üzere yola çıktı. Kadir Bayraktar'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Yuvalıdere Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilden çıkarılan Kadir Bayraktar 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Traktörün altından çıkarılan Halil Bayraktar'ın cenazesi morga kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Traktörün altında kalan baba öldü, oğlu kaza yerine giderken yaralandı

Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş...Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş...
Muharrem İnce isyan etti: CHP varsa aksaklık olurMuharrem İnce isyan etti: CHP varsa aksaklık olur
Ve Tosun ortaya çıktı!Ve Tosun ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Beyoğlu'nda facia ucuz atlatıldı; 10 kişinin ölümden döndüğü anlar kamerada

Beyoğlu'nda facia ucuz atlatıldı; 10 kişinin ölümden döndüğü anlar kamerada

Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.