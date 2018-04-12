Traktörün altında kalan çiftçi öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan çiftçi İsmail Karataşlı (68), öldü.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Akçakaya Mevkii'nde meydana geldi. Güney ilçesinden Akçakaya Mevkii'nde bulunan tarlasına kekik ekmek için 35 E 6541 plakalı traktörüyle yola çıkan çiftçi İsmail Karataşlı, direksiyon kontrolünü yitirdi. Tarla yolundan çıkan traktör, ağaca çarptıp devrildi. Traktörün daltında kalan Karataşlı, öldü. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Karataşlı'nın cesedi otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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