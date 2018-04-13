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Traktörün altında kalan genç kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Samsun’da 21 yaşındaki genç kadın, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde meydana geldi.

Traktörün altında kalan genç kadın öldü

Samsun’da 21 yaşındaki genç kadın, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 SL 883 plakalı traktör ile evin yolunu tutan Esra Kabakçıoğlu, iddiaya göre, yeni açılan yolda traktörün kontrolünü kaybederek savruldu. Ters dönen traktörün altında kalan genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti. Genç kadın, yakınları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan müdahalede, Esra Kabakçıoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay yerine giden polisler, çevrede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Traktörün altında kalan genç kadın öldü

Traktörün altında kalan genç kadın öldü

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