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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Kaza, saat 10.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi Sulak Tarla Gazi çeşmesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi Sulak Tarla Gazi çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 50 yaşındaki Celalettin Şahin 77 AR 994 plakalı traktörle zeytinliğe giderken Gazi Çeşmesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple traktörün kontrolünü kaybetti. Zeytinliğe uçan traktör devrilirken, sürücü Celalettin Şahin traktörün altında kaldı. Yoldan geçerken durumu fark eden vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Celalettin Şahin’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Celalettin Şahin’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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