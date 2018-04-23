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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 13:37 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Salihli’nin Dombaylı Mahallesi’nde meydana geldi.

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Salihli’nin Dombaylı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Eriş (55) kendisine ait traktörle zeytinliğini sürmeye gitti. Eriş’in akşam saatlerinde eve dönmemesi ve ulaşılamaması üzerine ailesi aramaya gitti. Traktörün devrildiğini gören yakınları, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kullandığı traktörün altında kalan Eriş’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Eriş’in cansız bedeni Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ayhan Eriş’in Salihli Sanayi Sitesi’nde torna ustası olduğu ve mesleğinden emekli olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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