Traktörün altında kalan sürücü öldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan bir kişi, hayatını kaybetti.
Kaza, Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde tarlasından dönen Durdu Karataş’ın (60) kullandığı 81 AT 407 plakalı traktör, eğimli arazide devrildi. Traktörün altında kalan Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, Karataş’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.
Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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