Traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Balıkesir’in Balya ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirirken, eşi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Çamucu Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin bahçesinde 10 D 3690 plakalı traktörün altında kalan Tahir Ada yaşamını yitirirken, yanında bulunan eşi Hanım Ada ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama
CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Meral Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum