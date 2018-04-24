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Traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Balya ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirirken, eşi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay Çamucu Mahallesi’nde meydana geldi.

Traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Balıkesir’in Balya ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirirken, eşi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Çamucu Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin bahçesinde 10 D 3690 plakalı traktörün altında kalan Tahir Ada yaşamını yitirirken, yanında bulunan eşi Hanım Ada ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

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