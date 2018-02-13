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Traktörün altında kalarak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2018 23:44 | Son Güncelleme

Aksaray’da tarla sürdükten sonra traktördeki pulluğu çıkarmak isteyen çiftçi, traktörün arka tekerleğinin altında kalarak can verdi.Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Demirci Beldesi Karabayır Mevkiinde meydana geldi.

Aksaray’da tarla sürdükten sonra traktördeki pulluğu çıkarmak isteyen çiftçi, traktörün arka tekerleğinin altında kalarak can verdi.
Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Demirci Beldesi Karabayır Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Eyüp Sapmaz, gün boyu traktörünün arkasına bağladığı pullukla tarlasını sürdü. Havanın kararması ile evine dönmek için traktöre bağlı pulluğu çıkarmak isteyen Sapmaz, tarladan yola çıkmak isterken traktörün arka tekerlekleri yol ile tarla arasındaki boşluğa düştü. Traktörün arka tekerleğini kurtarmak için traktörü viteste bırakarak aşağıya inen Sapmaz, pulluğu çıkardığı sırada hareket eden traktörün sol tekerleğinin altında kaldı. Sapmaz olay yerinde hayatını kaybederken, olay, yoldan geçen bir başka çiftçi tarafından fark edilerek sağlık ekipleri, AFAD ve jandarmaya bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri traktörün altında kalan Sapmaz’ı sıkıştığı yerden çıkarttı. 112 Acil Yardım ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, Sapmaz’ın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri araştırma yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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