Traktörün altında kaldı: 1 ölü

Denizli’nin Güney ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Güney ilçesi Akçakaya mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Akçakaya mevkisinde bulunan tarlasına kekik ekmek için traktörüyle yola çıkan 68 yaşındaki İsmail Karataşlı, tarlasına yaklaştığında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan traktör devrilerek durabildi. Kazada traktörün altında kalan Karataşlı ağır yaralandı. İhbarla birlikte olay yerine kurtarma ekipleriyle, 112 Acil Sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karataşlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.