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Traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde devrilen odun yüklü traktörün altında kalarak başı sıkışan sürücü, kazadan yaralı kurtuldu.

Traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde devrilen odun yüklü traktörün altında kalarak başı sıkışan sürücü, kazadan yaralı kurtuldu. Sürücü, sıkıştığı yerden 1,5 saat süren çalışmalar sonucu kurtarılabildi.
Kaza, dün akşam Akyazı ilçesi Ballıkaya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdris D. idaresindeki odun yüklü traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan İdris D.’nin başı traktörün korumalığının arasına sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüyü çıkarmak için olay yerine iş makinesi istendi. Sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi traktör altında yaptı. Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı kaza yerinde itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan İdris D., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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