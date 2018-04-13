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Traktörün arkasına iple bağladığı köpeği koşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 16:45 | Son Güncelleme

ÇORUM’da kimliği belirsiz bir kişi, traktörün arkasına kalın bir iple bağladığı köpeği, kilometrelerce koşturdu.

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da kimliği belirsiz bir kişi, traktörün arkasına kalın bir iple bağladığı köpeği, kilometrelerce koşturdu. Olay Laçin ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, köyden traktörün arkasına iple bağladığı köpeği kilometrelerce koşturdu. Laçin ilçe merkezine kadar traktörün arkasından koşturan köpeği gören diğer sürücüler ve çevredekiler duruma tepki gösterdi. Bir kişi, olup biteni cep telefonu ile kaydetti. Traktör sürücüsü tepkilere aldırış etmeden yoluna devam etti.

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