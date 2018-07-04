Traktörün römorkundan düşen genç öldü

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, traktörün arkasında takılı olan römorktan düşüp, ağır yaralanan Ali Karabel (20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, meydana geldi. Gürpınar Mahallesi'ndeki tarlaya saman yüklemeye giden Ali Karabel, Çivril Belediye Meclisi'nin AK Parti'li üyesi Ramazan Kılınç'ın kullandığı traktörün arkasında takılı römorkta yolculuk yaparken, dengesini kaybedip, düştü. Başını asfalta çarpan Karabel, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Karabel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, traktör sürücüsü Ramazan Kılınç'ı gözaltına aldı.
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