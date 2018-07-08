Traktöründe uyuşturucuyla yakalandı, polisten kaçmak için TIR’a çarptı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde içerisinde uyuşturucu ele geçirilen traktör, polis eşliğinde kent merkezine getirilirken, aracı kullanan şüpheli, kaçabilmek için TIR'a çarptı. Hafif yaralanan 2 polis memuru, olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheliyi etkisiz hale getirdi.
Olay, dün saat 09.00 sıralarında Diyarbakır- Silvan karayolunda meydana geldi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce Silvan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, içerisinde bir miktar uyuşturucu yakalanan traktör, polis memurları C.Y. ve E.Y. eşliğinde Diyarbakır'a doğru yola çıkarıldı. Traktörü kullanan şüpheli, polisten kaçabilmek için Üniversite köprülü kavşak yakınlarında aynı yöne giden iş makinesi yüklü 33 UC 078 plakalı TIR'a çarptı. Traktör ve TIR, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu. Olayda 2 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memurları, olayın ardından kaçmaya çalışan ismi açıklanmayan şüpheliyi etkisiz hale getirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli ise sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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