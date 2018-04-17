Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı

Bursa’da bir çocuğun tramvayın arkasındaki demirlere oturarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıldırım İncirli Caddesi’nde bir çocuk, tramvay arkasında bulunan demirlere oturup, çevredeki vatandaşların ve otomobillerin ikazlarına aldırmadan tehlikeyi bir şekilde yolculuk yaptı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaptığı tehlikeli yolculuğun farkında olmayan çocuk bir de kameraya gülerek el salladı. Tramvay durakta durduğu sırada inip cep telefonu ile çekim yapanların yanına gelen çocuk, "Ne çekiyorsunuz" diye tepki gösterdi. Çeken vatandaşın neden böyle bir şey yaptığını sorması üzerine, "Ben her gün zaten bu yolculuğu yapıyorum" cevabını veren çocuk, hareket eden tramvayın arkasına tekrar binerek yolculuğuna devam etti.