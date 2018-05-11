Tramvay ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
FATİH'TE tramvay ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırılırken tramvay seferleri çift yönlü olarak bir süre aksadı.
Kaza öğle saatlerinde Laleli'de meydana geldi. Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay yoluna giren bir araca tramvay çaptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken tramvay seferleri durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralıyı kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaklaşık yarım saat çift yönlü olarak aksayan tramvay seferleri polisin kazaya karışan aracı kaldırmasından sonra normale döndü.
KAZA DERS OLMADI
Kazadan yarım saat sonra aynı yerde iki halk otobüsünün yasak yerden “U" dönüşü yaparak karşı şeride geçmesi kameralara yansıdı.
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