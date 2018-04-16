Tramvay yoluna girip aşırı hızla giderken can aldı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, tramvay yoluna girip, aşırı hız yaptığı ileri sürülen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Altungeyik'e (30) çarptı. Ağır yaralanan Altungeyik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Sivas Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen, 34 DRS 24 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre, trafiğin yoğun olması nedeniyle tramvay yoluna girdi. Burada aşırı hız yapan sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen Muhammed Altungeyik'e (30) çarptı. Kazada Altungeyik ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ambulansla Altungeyik'i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Altungeyik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobili bırakıp, kaçan sürücünün yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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