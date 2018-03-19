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Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 17:47 | Son Güncelleme

Antalya’da tramvay yolunda seyreden otomobil, o sırada karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarptı.

Antalya’da tramvay yolunda seyreden otomobil, o sırada karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarptı. Kaza sonrası başından yaralanan yaşlı adamı kanlar içerisinde gören sürücü, yerde yatan adamın başucundan ayrılmadı.
Kaza Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki nostalji tramvay yolunda 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZM 9767 plakalı aracın sürücüsü Rıfat Akar, nostalji tramvayı yolundan otomobiliyle Konyaaltı Caddesi istikametine doğru giderken, o sırada tramvay yolundan, otobüs durağına geçmek isteyen 72 yaşındaki Edip Koray’a çarptı. Koray, çarpmayla birlikte yere yığılırken başından yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Servisi ve polise haber verdi.
Bu sırada Koray’ı kanlar içerisinde gören Akar, sağlık ekipleri gelene kadar baş ucundan bir an olsun bile ayrılmadı, kanayan bölgelerini suyla temizledi, başını okşadı. Bir müddet sonra gelen sağlık ekipleri ise, yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Çevredeki vatandaşlar ise tramvay yolunda daha önce de bu tür kazaların meydana geldiğini belirterek, yetkilileri konuya çözüm bulmasını talep etti.
Kaza sonrası tramvay seferi bir müddet aksarken, tramvay yolu üzerindeki araç, sürücü tarafından normal yola alındı. Sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kzaya şahit olan vatandaşlar ise, tramvaylara ait olan raylı sistem güzergahlarının kestirme olması sebebiyle otomobil, motosikletler tarafından kullanılmasına tepki gösterdi.

Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı

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Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı

Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı
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Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı

Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı
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Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı

Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı
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Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı

Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı
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Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı

Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı
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Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı

Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı
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Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı

Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı
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Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı

Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı
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Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı

Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı
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Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı

Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı
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Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı

Tramvay yolundaki kazaya sadece tramvay karışmadı
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