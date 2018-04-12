Tramvayda bayılan genç kıza müdahale

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Irak uyruklu bir genç kız, tramvayda fenalaşarak bayıldı. Tramvay sürücüsünün irtibata geçtiği komuta merkezinin yönlendirdiği sağlık ekipleri, hareket halindeki araca Türkiş durağınde binerek, bayılan genç kızı alıp, ambulansla hastaneye götürdü.
Samsun'da Atakum ilçesinden şehir merkezine tramvayla giden Irak uyruklu Qabas Qahtar (17) isimli genç kız, rahatsıçlanarak baygınlık geçirdi. Yolcular durumu tramvay sürücüsüne haber verdi. Sürücü de hemen durumu SAMULAŞ Kontrol Merkezi'ne bildirdi. Buradaki görevliler 112'yi arayarak sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri, seyir halindeki tramvaydakilerle yapılan iletişim sonucu Atakum ilçesindeki Türkiş durağına geldi. Durağa gelen tramvaya giren sağlık ekibi, bayılan genç kızı sedye ile dışarı çıkardı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç kız, daha sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi
Azez'de bombalı saldırı!
Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü
Sınır tanımayan güzel yine iş başında
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Bir garip günah çıkarma! Dini lider 'Penis Baba' ipi eline aldı ve...
Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum