Tramvayda bayılan genç kıza müdahale

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Irak uyruklu bir genç kız, tramvayda fenalaşarak bayıldı. Tramvay sürücüsünün irtibata geçtiği komuta merkezinin yönlendirdiği sağlık ekipleri, hareket halindeki araca Türkiş durağınde binerek, bayılan genç kızı alıp, ambulansla hastaneye götürdü.
Samsun'da Atakum ilçesinden şehir merkezine tramvayla giden Irak uyruklu Qabas Qahtar (17) isimli genç kız, rahatsıçlanarak baygınlık geçirdi. Yolcular durumu tramvay sürücüsüne haber verdi. Sürücü de hemen durumu SAMULAŞ Kontrol Merkezi'ne bildirdi. Buradaki görevliler 112'yi arayarak sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri, seyir halindeki tramvaydakilerle yapılan iletişim sonucu Atakum ilçesindeki Türkiş durağına geldi. Durağa gelen tramvaya giren sağlık ekibi, bayılan genç kızı sedye ile dışarı çıkardı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç kız, daha sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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