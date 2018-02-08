Tramvayda taciz iddiasıyla yakalanan şahıs tutuklandı

Eskişehir’de 16 yaşındaki bir kızı tramvayda elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün SSK- Otogar seferini yapan tramvayda meydana geldi. 16 yaşındaki A.K.’yi elle taciz ettiği iddia edilen M.O., vatandaşlar tarafından Çarşı Tramvay Durağı’nda özel güvenlik görevlilerine teslim edilmişti. Güvenlik görevlileri ise şahsı polis ekiplerine teslim ederken, çevredeki vatandaşlar tarafından M.O.’ya linç girişiminde bulunulmuştu. Gözaltına alınan M.O., suçlamaları kabul etmezken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.