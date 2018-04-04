HABER

Travestilerin dipçikli ve sopalı kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 23:38 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da travestilerle bir grup arasında kavga çıktı.

Afyonkarahisar’da travestilerle bir grup arasında kavga çıktı. İki tarafın birbirine tüfek dipçiği ve sopayla saldırma anı kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Erenler Mahallesi, Gençlik Parkı civarında meydana geldi. Önceki gün gece geç saatlerde, yolun ortasında duran otomobilden inen 2 travesti ve bir şahıs, önlerinde duran 3 şahıs ile tartıştıktan sonra bir anda birbirlerine saldırdı. Ardından travestilerden biri uzun namlulu bir tüfekle karşı gruptan 2 kişiye vurdu. Şahıslar aldıkları darbeler ile yere düştü. Araca koşan bir kişi ise, travesti arkadaşlarının dövdüğü şahıslara arabadan aldığı beyzbol sopasıyla vurdu. Karşı gruptaki şahıslardan biri, travestinin elinden tüfeği alarak arabaya doğru kovaladığı travestileri dipçikle darp etti.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, travestiler ve karşı grup yeniden tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, kavgaya karışan taraflar polis ekiplerince gözaltı alındı.

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye şok tepki!Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye şok tepki!
Ankara'dan bomba kulis!Ankara'dan bomba kulis!
'Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı''Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

Seren Serengil'in yaşı tartışma konusu olmuştu! Gerçek gazete kupürüyle ortaya çıktı

Seren Serengil'in yaşı tartışma konusu olmuştu! Gerçek gazete kupürüyle ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

İhbar geldi! Sahil Güvenlik buldu

İhbar geldi! Sahil Güvenlik buldu

125 bin liralık malzeme yandı

125 bin liralık malzeme yandı

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti

Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.