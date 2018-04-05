Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

Edinilen bilgiye göre olay, Erenler Mahallesi, Gençlik Parkı civarında meydana geldi. Önceki gün gece geç saatlerde, yolun ortasında duran otomobilden inen 2 travesti ve bir şahıs, önlerinde duran 3 şahıs ile tartıştıktan sonra bir anda birbirlerine saldırdı. Ardından travestilerden biri uzun namlulu bir tüfekle karşı gruptan 2 kişiye vurdu.
YERE DÜŞTÜLER
Şahıslar aldıkları darbeler ile yere düştü. Araca koşan bir kişi ise, travesti arkadaşlarının dövdüğü şahıslara arabadan aldığı beyzbol sopasıyla vurdu. Karşı gruptaki şahıslardan biri, travestinin elinden tüfeği alarak arabaya doğru kovaladığı travestileri dipçikle darp etti.
TEKME VE YUMRUK
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, travestiler ve karşı grup yeniden tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, kavgaya karışan taraflar polis ekiplerince gözaltı alındı.
(İHA)
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