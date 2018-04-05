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Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 00:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da travestilerle bir grup arasında kavga çıktı. İki tarafın birbirine tüfek dipçiği ve sopayla saldırma anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Erenler Mahallesi, Gençlik Parkı civarında meydana geldi. Önceki gün gece geç saatlerde, yolun ortasında duran otomobilden inen 2 travesti ve bir şahıs, önlerinde duran 3 şahıs ile tartıştıktan sonra bir anda birbirlerine saldırdı. Ardından travestilerden biri uzun namlulu bir tüfekle karşı gruptan 2 kişiye vurdu.

YERE DÜŞTÜLER

Şahıslar aldıkları darbeler ile yere düştü. Araca koşan bir kişi ise, travesti arkadaşlarının dövdüğü şahıslara arabadan aldığı beyzbol sopasıyla vurdu. Karşı gruptaki şahıslardan biri, travestinin elinden tüfeği alarak arabaya doğru kovaladığı travestileri dipçikle darp etti.

TEKME VE YUMRUK

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, travestiler ve karşı grup yeniden tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, kavgaya karışan taraflar polis ekiplerince gözaltı alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
travesti Afyonkarahisar kavga

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