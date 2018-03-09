Travestiyi öldüren şüpheli iki kadını gasp etmeye çalışırken yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)Beyoğlu'nda bir pansiyon odasında tartıştığı travestiyi bıçaklayarak öldürkten sonra kaçtığı iddia edilen iran uyruklu şüpheli Ashkan K.(26) Bursa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Şüphelinin olaydan sonra şoförünü yaraladığı bir taksiyi gasp ederek Bursa'ya kaçtığı, iki ayrı kadının aracına çarparak yeni bir gasp yapmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildiği öğrenildi.

PANSİYONDA CİNAYET

Beyoğlun'da 8 Mart 2018 tarihinde Tarlabaşı mahallesinde bulunan bir pansiyonda Azeri uyruklu Roman adlı travesti bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Polis olayla ilgili yaptığı araştırmada pansiyonun güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde travestinin saat 01.58'de bir erkekle birlikte pansiyona geldiğini, aynı erkeğin saat 04.30'da yanlız olarak ayrıldığını tespit etti.

İKİ KADININ OTOMOBİLİNİ GASP ETMEYE ÇALIŞIRKEN VATANDAŞLAR YAKALADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettikleri İran uyruklu Ashkan K.'yi yakalamak için başlattıkları çalışmada şüphelinin Ahmet K. adlı taksi şoförünü yaralayarak gasp ettiği Taksi ile Bursa'ya kaçtığını tespit etti. Şüphelinin peşinden Bursa'ya giden polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Bu sırada gasp ettiği Taksiyle Yeşim Ş. adlı kadının aracına sözde çarparak otomobiini gasp etmeye çalışan, kadının direnmesi üzerine bir başka kadının otomobiline çarpan şüpheli Ashkan K. vatandaşlar tarafından yakalandı. Polis ekiplerine teslim edilen şüphelinin cinayet şüphelisi olduğu ortaya çıkınca istanbul'a getirildi.