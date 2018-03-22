Travis İstanbul’a geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)
DÜNYACA ünlü Brit-rock grubu Travis, 8 Haziran’da İstanbul’da konser verecek.
İskoçya’da 1990 yılında müzik hayatına başlayan ve Why Does It Always Rain On Me, Sing, Love Will Come Through, Side, Closer gibi hit parçalarıyla dünyaca ünlenen Travis, “Travis performing their album ‘The Man Who’ in full + other hits” turnesi ve Garanti Caz Yeşili Konserleri kapsamında 8 Haziran’da Zorlu PSM’de sahne alacak.
Grup, bu yıl 18’inci yaşına giren unutulmaz albümlerinden “The Man Who”da yer alan şarkıların yanı sıra klasikleşen soft rock hitlerini de müzikseverlerle buluşturacak.
(FOTOĞRAFLI)
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı
Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum