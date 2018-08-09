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Tren, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 18:59 | Son Güncelleme

MERSİN'de trenin hemzemin geçitte çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Furkan Sanır (23) yaşamını yitirdi, beraberindeki Ömer Görmez ağır yaralandı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de trenin hemzemin geçitte çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Furkan Sanır (23) yaşamını yitirdi, beraberindeki Ömer Görmez ağır yaralandı.

Merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana gelen kazada; iddiaya göre, bariyerler kapalı olmasına rağmen, görevlinin 'dur' ihtarına uymayan Furkan Sanır elektrikli bisikletiyle demir yolu sahasına girdi. Bisiklete, Adana-Mersin seferini yapan tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü Furkan Sanır yaşamını yitirirken, beraberindeki Ömer Görmez ağır yaralandı. Görmez, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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