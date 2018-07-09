Tren faciasında 10 aylık kızıyla birlikte yaşamını yitirdi

Mehmet YİRUN- Gülseli KENARLI- Harun UYANIK/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, dün yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada Derya Kurtuluş (28), 10 aylık kızı Beren ile birlikte yaşamını yitirdi. TCDD'de güvenlik görevlisi Seyfi Erbil'in de kazada öldüğü öğrenildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine yakınlarını ziyarete giden Derya Kurtuluş, Çorlu'daki evine dönmek üzere trene bindi. Kurtuluş ve kızı Beren'in bulunduğu, 12703 No'lu yolcu treninin 5 vagonu, raydan çıkarak, devrildi. Kazada, Derya Kurtuluş, kızı ile birlikte yaşamını yitirdi. Derya Kurtuluş'un 3 yaşında 'Kemal' adında bir oğlunun bulunduğu, eşi Melih Kurtuluş'un Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nda çalıştığı belirtildi.

Anne ile kızının cenazesinin bugün Çorlu Garaj Camii'nde ikindi namazının ardından Vakıflar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

TCDD GÜVENLİK GÖREVLİSİ DE ÖLDÜ

Feci tren kazasında TCDD'de 1'nci Bölge Müdürlüğü Çerkezköy koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan Seyfi Erbil de yaşamını yitirdi. Çorlu Devlet Hastanesi'nin morgundan alınan Seyfi Erbil'in cenazesinin, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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