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Tren faciasında ölen iki komşu son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında yakınlarının düğün töreninden dönen Ayşe Başaran (42), torunu Mavinur Tiflizden ve komşusu Ergün Kerpiç (43) de yaşamlarını yitirdi. Ayşe Başaran ile Kerpiç, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tren faciasında ölen iki komşu son yolculuğuna uğurlandı

Ali Can ZERAY- Özgür DENİZ KAYA- İdris TİFTİKÇİ- Can EROK/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında yakınlarının düğün töreninden dönen Ayşe Başaran (42), torunu Mavinur Tiflizden ve komşusu Ergün Kerpiç (43) de yaşamlarını yitirdi. Ayşe Başaran ile Kerpiç, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan 2 çocuk, 2 torun sahibi Ayşe Başaran, hafta sonu bir yakınının düğünü için Uzunköprü'ye geldi. Düğünün ardından torunu Mavinur Tiflizden'le (7) beraber Çerkezköy'e gitmek üzere Uzunköprü'den kalkan trene bindi. Aynı trende ilçede marangozluk yaparken işlerinin kötü gitmesi üzerine 4 yıl önce işyerini kapatıp Çorlu'da fabrikada çalışmaya başlayan evli ve 2 çocuk babası Ergün Kerpiç ile karşılaştı. İki komşunun seyahet ettiği trenin devrilmesi sonucu Ayşe Başaran, torunu Mavinur Tiflizden ve Ergün Kerpiç de hayatını kaybetti.
Hayatlarını kaybeden Ayşe Başaran ile Ergün Kerpiç için Uzunköprü'nün için Mescit Mahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, CHP Edirne milletvekilleri Okan Gaytancığlu, Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ile kazazedelerin yakınları katıldı. Namazın ardından Başaran ile Kerpiç, ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
MAVİNUR'UN ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞ
Kazada ölenlerden Mavinur Tiflizden ise yarın ilçede toprağa verilecek. Ayşe Başaran çok sevdiği torunu Mavinur'un şarkı söylediği görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Tren faciasında ölen iki komşu son yolculuğuna uğurlandıTren faciasında ölen iki komşu son yolculuğuna uğurlandıTren faciasında ölen iki komşu son yolculuğuna uğurlandıTren faciasında ölen iki komşu son yolculuğuna uğurlandı

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