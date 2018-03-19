Tren hattı yanında yakılan ateş polisi alarma geçirdi

Adana’da tren hattı yanında yakılan ateş neticesinde yolcu treni geçemezken, terör propagandası olma ihtimaline karşılık özel harekat timleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye tarafından ateş söndürüldükten sonra trenin geçişi sağlandı.
Olay, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi tren hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun’dan gelmekten olan yolcu treni makinisti rayların yanında ateş yandığını görünce treni durdurarak, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Daha sonra trenin geçişi sağlandı.
Bu sırada özel harekat timleri ve terörle mücadele (TEM) ekipleri terör propagandası olma ihtimaline karşılık çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. TEM ekipleri yaptığı çalışmada ateşin çocuklar tarafından yakıldığını belirlerken, herhangi bir terör propagandası olmadığı öğrenildi.
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