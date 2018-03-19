HABER

Tren hattı yanında yakılan ateş polisi alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 23:18 | Son Güncelleme

Adana’da tren hattı yanında yakılan ateş neticesinde yolcu treni geçemezken, terör propagandası olma ihtimaline karşılık özel harekat timleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Adana’da tren hattı yanında yakılan ateş neticesinde yolcu treni geçemezken, terör propagandası olma ihtimaline karşılık özel harekat timleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye tarafından ateş söndürüldükten sonra trenin geçişi sağlandı.
Olay, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi tren hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun’dan gelmekten olan yolcu treni makinisti rayların yanında ateş yandığını görünce treni durdurarak, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Daha sonra trenin geçişi sağlandı.
Bu sırada özel harekat timleri ve terörle mücadele (TEM) ekipleri terör propagandası olma ihtimaline karşılık çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. TEM ekipleri yaptığı çalışmada ateşin çocuklar tarafından yakıldığını belirlerken, herhangi bir terör propagandası olmadığı öğrenildi.

Öğretmenin gizli görüntüleri olay yarattı!Öğretmenin gizli görüntüleri olay yarattı!
Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözlerYıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözler
10 yıl hapis cezası aldı10 yıl hapis cezası aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Yol kenarında bulundu! Görenler hemen polisi aradı

Yol kenarında bulundu! Görenler hemen polisi aradı

Diyarbakır'daki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Diyarbakır'daki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.