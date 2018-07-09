Tren kazasında ölen Serhat Şahin son yolculuğuna uğurlandı (1)

Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 24 kişiden biri olan 18 yaşındaki Serhat Şahin, ikindi vakti Küçükçekmece Medine Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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