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Tren kazasında ölen Serhat Şahin son yolculuğuna uğurlandı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 18:29 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 24 kişiden biri olan 18 yaşındaki Serhat Şahin, ikindi vakti Küçükçekmece Medine Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 24 kişiden biri olan 18 yaşındaki Serhat Şahin, ikindi vakti Küçükçekmece Medine Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

(FOTOĞRAF)

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