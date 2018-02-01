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Tren, motosiklete çarptı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 04:30 | Son Güncelleme

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı motosiklette bulunan Ahmet Can ve Erhan Can hayatını kaybetti. Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, bariyerlerin kapandığı sıradamotosiklet ile demiryolunun karşısına geçmek isteyen Ahmet Can ve Erhan Can'a, Adana-Mersin seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki Ahmet Can ve Erhan Can, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet ve Erhan Can'ın öldüğü belirlendi. Kaza haberi duyup, olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Ahmet ve Erhan Can'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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