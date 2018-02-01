Tren, motosiklete çarptı: 2 ölü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı motosiklette bulunan Ahmet Can ve Erhan Can hayatını kaybetti. Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, bariyerlerin kapandığı sıradamotosiklet ile demiryolunun karşısına geçmek isteyen Ahmet Can ve Erhan Can'a, Adana-Mersin seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki Ahmet Can ve Erhan Can, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet ve Erhan Can'ın öldüğü belirlendi. Kaza haberi duyup, olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Ahmet ve Erhan Can'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İran'dan bomba Türkiye itirafı!
Afrin operasyonunda teröristlere 200 milyon dolarlık darbe!
2019 seçimleri öncesi AK Parti-MHP bombası! Abdulkadir Selvi yazdı
Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar!
ABD'li komutandan kriz yaratacak açıklama: Destek vermeye devam edeceğiz
MHP'li vekilden AK Parti'ye zehir zemberek sözler
Günlerce bu görüntüler konuşulmuştu! İşitme engelli gence şok suçlama
İYİ Parti’den teşkilatlarına ’FETÖ’ genelgesi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum