Tren otomobile çarptı 1 yaralı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)Burdur'da yük treninin otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kışla Mahallesi Küme Evleri mevkiindeki hemzemin geçitte makinistler Fatih Kayacan ve Erkan Çınar yönetimindeki 73711 sefer sayılı Burdur- Afyon seferini yapan yük treni, evinden Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine giden Hamit Topuz yönetimindeki 15 AC 582 plakalı otomobile çarptı. Trenin geldiğini fark edip otomobilden atlayan Hamit Topuz, hafif yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı ambulansta ilk tedavisi yapılan Topuz'un durumunun iyi olduğu belirtildi. Görgü tanıklarından Ummahan Aktaş, eşiyle birlikte traktörlerle tarlaya gittiklerini belirterek, olayı şöyle anlattı Bahçemize gidiyorduk. Tren durup makinistler inince eşime 'herhalde bir kaza var' dedim. Geldik kardeşimiz yatıyordu. Elini yüzünü yıkadık. 'Ağrın var mı' dedik. 'Omzum acıyor' dedi. Başka bir şeyi yoktu. 'Kendimi attım arabadan' dedi.
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