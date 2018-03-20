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Trende unutulan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 23:06 | Son Güncelleme

SİVAS'ta yolcu treninde unutulan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yolcu treninde unutulan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Valizden piknik tüpü ile nargile malzemeleri çıktı. Olay saat 20.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Tren Garı'nda meydana geldi. 10 gün önce seferden gelen yolcu treninin vagonunda görevliler temizlik yaptığı sırada koltuğun altında bir valiz olduğunu fark etti. Valizde patlayıcı olabileceğini düşünen görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli valizin bulunduğu vagona girdi. Uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü şekilde patlatılan valizden piknik tüpü ile nargile malzemeleri çıktı. Polis ekipleri valizden çıkan malzemeleri incelemek üzere polis merkezine götürdü.

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