Trenin altında kalan demiryolu işçisi öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Devlet Demiryolları'nda çalışan Yılmaz Arı (44), manevra yapan yük treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Gaziosmanpaşa köprüsü üst geçidi yakınlarında meydana geldi. Makinistliğini Mehmet Akif T.'nin yaptığı yük treni, üst geçit üzerinde bulunan manevra sahasında, raylar üzerinde çalışan sinyalizasyon işçisi Yılmaz Arı'ya çarptı. Arı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Mehmet Akif T.'yi gözaltına aldı. Yılmaz Arı'nın cesedi de incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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