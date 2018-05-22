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Trenin çanptığı liseli Berkay, mezuniyetine 2 gün kala öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, İZBAN durağına kaçak giriş yaptığı ileri sürülen lise son sınıf öğrencisi Berkay Çiftçi (18), trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Trenin çanptığı liseli Berkay, mezuniyetine 2 gün kala öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, İZBAN durağına kaçak giriş yaptığı ileri sürülen lise son sınıf öğrencisi Berkay Çiftçi (18), trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çiftçi'nin 2 gün sonra mezuniyet töreni olduğu öğrenildi.
Olay, sabah saatlerinde, İZBAN Semt Garajı Durağı yakınlarında meydana geldi. Özel okulda lise son sınıf öğrencisi olan Berkay Çiftçi, iddiaya göre, Sarnıç ilçesindeki okuluna gitmek için İZBAN durağına kaçak giriş yaptı. Demir çitleri aşan Çiftçi'ye, İzmir- Tire seferini yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) treni çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi duyunca, kazanın olduğu yere gelen Çiftçi'nin babası ve sınıf arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Berkay Çiftçi'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2 GÜN SONRA MEZUN OLACAKTI
Öte yandan Berkay Çiftçi'nin, 2 gün sonra lise mezuniyeti töreninin olduğu öğrenildi. Çiftçi'nin sınıf arkadaşları, daha önce biri elektrik çarpması, diğeri kanser hastalığı nedeniyle 2 arkadaşlarının daha öldüğünü söyledi.

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Trenin çanptığı liseli Berkay, mezuniyetine 2 gün kala öldüTrenin çanptığı liseli Berkay, mezuniyetine 2 gün kala öldüTrenin çanptığı liseli Berkay, mezuniyetine 2 gün kala öldüTrenin çanptığı liseli Berkay, mezuniyetine 2 gün kala öldü

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