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Trenin çarptığı traktörün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü Sezer Çubuk (20) yaşamını yitirdi.

Trenin çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü Sezer Çubuk (20) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Çay'a bağlı Yasıplı mevkisinde meydana geldi. Sezer Çubuk'un kullandığı plakası belirtilmeyen traktöre, hemzemde geçitiği sırada Konya- Kütahya seferini yapan yük treni çarpttı. Trenin sürüklediği traktör hurdaya dönerken, sürücü Sezer Çubuk ağır yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Çubuk, Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahale sonrası Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Sezer Çubuk, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Sezer Çubuk'un cenazesi bu sabah Çarşı Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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Trenin çarptığı traktörün sürücüsü öldüTrenin çarptığı traktörün sürücüsü öldü

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