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Trenin çarptığı yaya yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

HASTANEDE ÖLDÜ Burdur- Afyonkarahisar seferini yapan 73715 sayılı yük treninin çarptığı Selahattin Ekiz (47), tedaviye alındığı Burdur Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

HASTANEDE ÖLDÜ
Burdur- Afyonkarahisar seferini yapan 73715 sayılı yük treninin çarptığı Selahattin Ekiz (47), tedaviye alındığı Burdur Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Başına aldığı darbe nedeniyle öldüğü tahmin edilen Ekiz'in cansız bedeni, hastanenin morguna konuldu.

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