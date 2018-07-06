Trenin çarptığı yaya yaralandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da yük treninin çarptığı Selahattin Ekiz (47) yaralandı.
Burdur- Afyonkarahisar seferini yapan makinistler A.A.U. ve M.D.S. yönetimindeki 73715 sefer sayılı yük treni Şirinevler Mahallesi'nde raylardan karşıya geçmeye çalışan Selahattin Ekiz'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Ekiz'in sol ayağı kırıldı. Başına darbe de alan Selahattin Ekiz ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ekiz'in hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Makinistler A.A.U. ve M.D.S. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti
Ünlü tatlıcıya silahlı saldırı!
Eylül Yağlıkara vahşetinde pes dedirten ayrıntı!
Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı
AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir
Aşk Adası yarışmacısı Megan Hanson'un eski fotoğrafını görenin ağzı açık kaldı
Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı
Tatil planı yapanlar bu tuzağa düşmeyin!
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum