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Trenle, kamyon çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 17:09 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Palu ilçesinde kamyon ve tren çarpıştı.

Trenle, kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesinde kamyon ve tren çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Septioğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tatvan-Elazığ seferini yapan 53537 sefer sayılı yük treni, kapalı bariyerden geçmeye çalıştığı iddia edilen Mehmet Zülküf S. idaresindeki 23 P 2026 plakalı demir taşıma kamyonuna çarptı.
Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada, kamyonun kabin kısmı hurdaya dönerken, kapısı trende asılı kaldı.

Trenle, kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Trenle, kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Trenle, kamyon çarpıştı: 1 yaralı

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