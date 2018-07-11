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'Troya Kültür Rotası Projesi'nin saha çalışmaları başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 2018 Troya Yılı kapsamında Troya'dan Assos'a uzanan yürüyüş ve bisiklet rotasının 120 kilometrelik ilk etabı, bu sonbaharda doğa, tarih ve kültür tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

'Troya Kültür Rotası Projesi'nin saha çalışmaları başladı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 2018 Troya Yılı kapsamında Troya'dan Assos'a uzanan yürüyüş ve bisiklet rotasının 120 kilometrelik ilk etabı, bu sonbaharda doğa, tarih ve kültür tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.
Troya Kültür Rotası Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla yürütülen 'Gelecek Turizmde' kapsamında destekleniyor. Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı (ÇATKAV) tarafından Çanakkale Valiliği ortaklığında yürütülen Troya Kültür Rotası Projesi ile Çanakkale'den Assos'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada, köylerin kültürel kimlik ve mirası görünür kılınarak turizme kazandırılırken, ziyaretçiler ile yöre halkı arasındaki bağların da güçlenmesi amaçlanıyor.
Troya Kültür Rotası Projesi, Çanakkale'de Troya'dan başlayıp Assos'ta son bulacak. 120 km uzunluğundaki ilk etap ile bölgenin farklı arkeolojik, tarihi, kültürel ve doğal değerlerini içeren uluslararası standartlarda bir kültür rotası oluşturulacak.
Bölgedeki çok sayıda köyü içine alan rota bu kapsamda, Troya, Alexandria Troas, Apollon Smintheion ve Assos gibi bölgenin en önemli arkeolojik ve tarihsel değerlerini birbirine bağlayan bir yapıda oluşturuldu. Proje kapsamında yürüyüş rotaları, iki etabın harita ve GPS koordinatları belirlendi. Tabela, işaretleme ve çevre temizliği çalışmalarına ise Temmuz ayı itibarıyla Troya 2018 Koordinasyon Merkezi eşgüdümünde başlandı. Eş zamanlı, bölgedeki köylerde bilgilendirme ve sürdürülebilir turizm toplantıları yapılacak.
Projenin devamındaki süreçte harita ve rehber kitap hazırlanacak. İnternet üzerinden ve Küresel Konumlama Sistemi (GPS) temelli aplikasyonlarla erişilebilir hale gelecek. Ayrıca, güzergâh üzerindeki turizm işletmeleri ve girişimler de görünür kılınarak turizm sektörünün farklı bileşenlerinin pazarlayabileceği bir kültür rotası içeriği tüm bileşenleriyle hizmete açılacak. Böylece 2018 sonbaharına gelindiğinde ülke turizmine uluslararası standartlarda ve görünürlükte bir kültür rotası kazandırılmış olacak.
Troya Kültür Rotası Projesi, arkeoloji, tarih, kültür ve turizm alanından uzmanların katkı ve katılımlarıyla, başta Çanakkale Valiliği olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile hayata geçiriliyor.

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'Troya Kültür Rotası Projesi'nin saha çalışmaları başladı'Troya Kültür Rotası Projesi'nin saha çalışmaları başladı'Troya Kültür Rotası Projesi'nin saha çalışmaları başladı

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