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'Troya Yılı'na UEDAŞ'tan destek geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 11:58 | Son Güncelleme

KÜLTÜR Bakanlığı tarafından 2018 yılının Troya Yılı ilan edilmesine UEDAŞ’tan destek geldi.

'Troya Yılı'na UEDAŞ'tan destek geldi

BURSA, (DHA)- KÜLTÜR Bakanlığı tarafından 2018 yılının Troya Yılı ilan edilmesine UEDAŞ’tan destek geldi. 'Trafolar Konuşuyor' projesi kapsamında Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ), Çanakkale’deki bir trafoya ‘Troya Yılı’ ile ilgili görsel çalışma yaptı.
Çanakkale’deki Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınışının 20'nci yılı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılı 'Troya Yılı' ilan edildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalara Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da yaklaşık 3 milyon aboneye kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüren UEDAŞ'tan destek geldi. UEDAŞ’ın sosyal farkındalık projesi olarak sürdürdüğü 'Trafolar Konuşuyor' projesi ile Çanakkale’de şehir merkezinde yer alan bir trafoya 'Truva Atı' görseliyle giydirme yapıldı.
TRAFO İLE FARKINDALIK YARATILIYOR
'Trafolar Konuşuyor' projesine 2017 yılında başlayan UEDAŞ, atıl konumda olan trafoları sosyal sorumluluğa açarak toplumun bilinçlenmesini hedefliyor. Böylelikle trafolardaki olumsuz yazıların ve tekdüzeliğin önüne geçilirken, aynı zamanda sosyal mesajlar verilmesi sağlanıyor. Proje kapsamında, 'Engel Sen Olma', 'Emniyet Kemeri Hayata Bağlar', 'Kadına şiddete dur de' bilgilendirme yazıları trafolara grafiti sanatı ile yazıldı. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da belirlenen 30 trafoda boyama çalışmaları devam eden projenin çeşitli kurumlarla da işbirliği yapılarak ulusal çapta yaygınlaştırılması planlanıyor.

FOTOĞRAFLI

'Troya Yılı'na UEDAŞ'tan destek geldi

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