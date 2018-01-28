HABER

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

YAŞAM HABERLERİ | 28.01.2018 18:31 | Son Güncelleme 2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu dokuzuncu gününde sürerken TRT ekranlarından ilginç bir yayına imza atıldı.

TRT Haber spikeri Tuğba Dalkılıç, canlı yayında iki kez, TSK'nin Afrin'de sivilleri hedef aldığını söyledi.

Canlı yayını izleyenler duyduklarına inanamazken, TRT ekranlarındaki hata kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Gelen tepkiler üzerine Dalkılıç, sosyal medya hesabından bir düzeltme mesajı paylaştı:

Reyhanlı'da son dakika gelişmesi! Kent merkezine roket atıldı
Erdoğan'dan son dakika Burseya Dağı açıklaması! Afrin'de son durum
Sınır ve Afrin'de sıcak saatler yaşanıyor! İşte son kareler
Afrin'de son dakika gelişmesi! Burseya Dağı ele geçirildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hata bomba TSK canlı yayın sivil TRT Haber Afrin TRT Haber spikeri Tuğba Dalkılıç

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

Okuyucu Yorumları 14 yorum
Böyle bir haber sunana hem ceza hem anında işine son verilmeli,nerde ne konuşucanı bilmeyen haber sunacak,,,böyle hassas bir konuda hem de şaşırmamak elde değil, demek ki bulunduğu yeri hak etmiyor
Böyle bir amatörlük yapıp, bir de bunu iki defa tekrarlayıp, kendi söylediğini kendi duymayan bir canlı yayın muhabirinin, bir de twitter hesabından yayın heyecanı demesi kabul edilemez bir hatadır, bu kişinin ya iş akdine son verilmeli ya da bir daha canlı yayına çıkarılmayacak şekilde arka planda görev verilmeli bu nasıl bir amatörlüktür, devlet televizyonunda kabul edilemez bir durum
şimdi 1980 den beri orada yaşayan sivil halkın coğunlugunun siyasi görüşü pyd ile aynı..pyd nin sivil halka atas acma ihtimali mantıksız..çünkü kendi annesine babasına ates acmıs olurlar..benim mantığıma yatan şey..öso arap agırlıklı esad rejımıne karşı olan öso ıle turkıye kanton kurmak istiyor..yani aslında öso da esad karsıtı oldugu ıcın..pyd de esad karsıtı..dogal olarak ikiside surıyeye göre terör grubu..burda bizim işimize gelen şey kürt olmasın arap olsun..yani kürtleri yaşadığı cografyadan atmayı planlıyoruz..
istifa et bacım özrün kabahetinden büyük trt spikeri olacaksın birde tsk anlı şanlı ordumuz şehitlerimiz varken olmaz yazık ordaki vtandaş anlatsa daha iyi anlatır senden
Dil sürçmesi olduğu besbelli. PKK diyeceğine TSK demiş yayın heyecanıyla... Bundan kimseye bir şey çıkmaz.
Hemen görevinden alınması lazım,böyle hassas bi dönemde böyle haber sunmak suçtur,araştırılsın bakalım budamı Fetöcü yoksa teröristmi?
Yapmayacak kardeşim böyle hata, yapıyosa bu işi yapmayacak. Şimdi dünya basını PKK lobisi bunu nerelerde kullanacak Allah bilir. Yeterliliği olmayan adamları torpille bi yerlere getirirseniz olacağı bu işte
Bu hatanın affı olmaz
her gelen torpille başkan olursa devletin tv,sine, buda ekstraları oluyor malesef
Olur böyle şeyler. Büyütmeye gerek yok.
OHA!!!BUNA NE DİYECEKSİNİZ BEYLERRRR?
Hata insan için sıkıntı yok eyvallah..Ama senin hata ile söylediğini yakında sözde bazı aydın kesim ve radikal sol yandaşları ve beyazcık ab yalaması ne olduğu belirsiz maalesef ki türk vatandaşları diyecektir.
Olur böyle hatalar,kasıt olmasın yeterki.
Böyle bir haber sunana hem ceza hem anında işine son verilmeli,nerde ne konuşucanı bilmeyen haber sunacak,,,böyle hassas bir konuda hem de şaşırmamak elde değil, demek ki bulunduğu yeri hak etmiyor
Diğer Haberler
Bebek arabasında yanan 2 yaşındaki Ahmet için kampanya başlatıldı

Bebek arabasında yanan 2 yaşındaki Ahmet için kampanya başlatıldı

Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme

Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme

Korkudan evden dışarı çıkamıyor!

Korkudan evden dışarı çıkamıyor!

Çocuk istemeyen eşini uyutup hamile bıraktı!

Çocuk istemeyen eşini uyutup hamile bıraktı!

Hakkında 'öldü' söylentisi yayılan muhtar, tepkisini mezara girerek gösterdi

Hakkında 'öldü' söylentisi yayılan muhtar, tepkisini mezara girerek gösterdi

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.