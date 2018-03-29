Trump AVM’de antika ve mezat günleri başladı

İSTANBUL, (DHA)- ‘ESKİ şeyler müessesesi’ b.ay-antika yönetiminde haftanın iki günü, antika ve eski eşya mezatları Trump AVM ziyaretçileri için satışa sunulacak.

Plaktan kilime, tablodan mücevhere, klasik otomobilden tombağa, kitaptan oyuncağa, gramofondan saate, heykelden tasarım ürünlere kadar yüzlerce eşyanın satışa sunulacağı mezatlarda, isteyen herkes bayrak kaldırarak açık artırmaya katılabilecek. Ziyaretçiler, 5 TL’den başlayan açılış fiyatları ile evlerine, işyerlerine bir obje, eşine ya da sevdiklerine bir hediye alabilecek ya da koleksiyonuna bir parça daha katabilecek.

ÜCRETSİZ EKSPERTİZ HİZMETİ

'Mezat Günleri', Trump AVM ziyaretçilerine, kendi antika ve eski eşyalarını açık artırma ile satışa çıkarma imkânı da sunacak. Ziyaretçiler, antika ve eski eşyaları için b.ay-antika’dan ücretsiz ekspertiz hizmeti alabilecekleri gibi isterlerse mezatta satışa çıkarabilecekler. Trump AVM ve b.ay-antika, 'Mezat Günleri' ile özellikle genç nesli koleksiyon kavramı ile tanıştırmayı, onlarda koleksiyoner bilinci oluşturmayı da hedefliyor.