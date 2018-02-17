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Trump: "Ben yanlış yapmadım"

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 09:46 | Son Güncelleme

ABD’de 13 Rusya vatandaşı ve 3 şirket hakkında ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusu yapıldı.

ABD’de 13 Rusya vatandaşı ve 3 şirket hakkında ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusu yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, "Ben yanlış yapmadım" dedi.
ABD Başkanlık seçimine müdahale ettiği gerekçesiyle açılan soruşturma dosyasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller, 13 Rusya vatandaşı ve 3 Rus şirketi hakkında ABD Başkanlık Seçimleri’ne müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıklandı. Başkan Trump, 13 Rus vatandaşı ve 3 şirket hakkında soruşturma başlatılmasının ardından sosyal medya üzerinden "Ben yanlış yapmadım" açıklamasını yaptı.
Trump, "Başkanlık görevini yapacağımı ilan etmeden önce Rusya, ABD karşıtı kampanyasını 2014’te başlattı. Seçim sonuçlarını etkilemedi. Trump kampanyası yanlış bir şey yapmadı - hiçbir hile yapmadı!" dedi.
Özel Savcı Mueller, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Trump kampanyasıyla Rusya arasında uygunsuz bir koordinasyonun olup olmadığını araştırıyor. Suç duyurusunda yer verilen iddialarda, ABD başkanlık seçimlerine Rusların yasa dışı müdahale konusunda bugüne kadar ki en doğrudan suçlamaları oluşturduğu belirtildi.

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