ABD’de 13 Rusya vatandaşı ve 3 şirket hakkında ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusu yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, "Ben yanlış yapmadım" dedi.
ABD Başkanlık seçimine müdahale ettiği gerekçesiyle açılan soruşturma dosyasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller, 13 Rusya vatandaşı ve 3 Rus şirketi hakkında ABD Başkanlık Seçimleri’ne müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıklandı. Başkan Trump, 13 Rus vatandaşı ve 3 şirket hakkında soruşturma başlatılmasının ardından sosyal medya üzerinden "Ben yanlış yapmadım" açıklamasını yaptı.
Trump, "Başkanlık görevini yapacağımı ilan etmeden önce Rusya, ABD karşıtı kampanyasını 2014’te başlattı. Seçim sonuçlarını etkilemedi. Trump kampanyası yanlış bir şey yapmadı - hiçbir hile yapmadı!" dedi.
Özel Savcı Mueller, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Trump kampanyasıyla Rusya arasında uygunsuz bir koordinasyonun olup olmadığını araştırıyor. Suç duyurusunda yer verilen iddialarda, ABD başkanlık seçimlerine Rusların yasa dışı müdahale konusunda bugüne kadar ki en doğrudan suçlamaları oluşturduğu belirtildi.
e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!
Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı
Mavi Balina oyunu intihara mı sürükledi? Bolu'da korkunç olay
BM'den korkutan Suriye uyarısı
Rusya uyardı ve dikkat çekti: ABD'nin YPG planı...
Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum