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Trump: “Çok yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz”

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 22:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin çok yakın zamanda Suriye’den çekileceğini açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin çok yakın zamanda Suriye’den çekileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin çok yakın zamanda Suriye’den çekileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin çok yakın zamanda Suriye’den çekileceğini açıkladı. Bölgedeki kuvvetlerini geri çekeceklerini söyleyen Trump, “Suriye’de olmamızın sebebi DEAŞ ile mücadeleydi. Çok yakın bir zamanda bölgeden çıkacağız. Bırakalım da başkaları Suriye ile ilgilensin. Çok çok yakın bir zamanda biz çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

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