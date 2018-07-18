Trump'ın serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahibin yargılanmasına devam (2)

TANIK RAHİBE SUÇLAMALARDA BULUNDU

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın, yargılanmasında tanıklardan kilise cemaatinden olan Levent Alkan, dinlendi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan ve SEGBİS sistemi üzerinden bağlandığı duruşma salonunda ifade veren Levent Alkan, Andrew Brunson'u yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ve Brunson'un terör örgütü sempatizanlarıyla yakın ilişki içinde olduğunu, onlara yardım ettiğini ve kendisini uyarmalarına rağmen geri adım atmadığını anlattı. Tanık Levent Alkan davada ifade vermesi üzerine, Brunson'un verdiği talimat ile hiçbir kiliseye giremediğini belirterek, "Muhbir olarak görülüyorum. Ayrıca Işık Kilisesi Pastörü de ifademi değiştirmem yönünde telkinde bulundu. Tövbe etmem gerektiğini söyledi" dedi. Sık sık Andrew Brunson'un terör örgütü sempatizanlarına yardım ettiğini ileri süren Levent Alkan, "Birçok şeye şahit oldum. Bir gün kilisedeki vaazında 'Türkler ile Kürtler arasında savaş var' ifadesini kullandı. Biz buna katılmıyoruz, bizim böyle bir düşüncemiz yok. Kendisi neden böyle düşünüyor" dedi.

'TÜRKLER OTURAMAZ'

Kilisede Türkler ile Kürtler arasında ayrımcılık yapıldığını da vurgulayan Alkan, "Bir gün kiliseye gittim. Gittiğimde koltukların üzerinde 'Türkler oturamaz' yazısı yazmışlardı" ifadesini kullandı. Bu sırada araya giren Mahkeme Başkanı, neden böyle bir yazı yazıldığını sorması üzerine Levent Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yazıyı görünce çok şaşırdık. Sorduğumuzda misafirlere ayrıldığı için öyle yazdıklarını söylediler. Madem misafirlere ayrıldı, protokol yazsınlar. Neden 'Türkler oturamaz' diye yazıyorlar. Bunlar Türk düşmanıdır. Ayrıca kilisede bir gizli odada toplanıyorlardı. Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dokümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK'ya ait broşürler vardı. Bir de terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili harita bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti."

Levent Alkan, kiliseden kovulmadığını, gördüğü ayrımcılık sonucunda dayanamayıp kendi isteğiyle ayrıldığını da anlattı. Tanığın ifadesi üzerine söz alan Andrew Brunson, iddiaları yalanlayıp "Kürtlere özel ilgi gösterdiğimiz ve Türkleri arka planda tuttuğumuz doğru değil. Bunu reddediyorum. Kilisede kimseye ayrıcalık yok. Biz görev verirken, Tanrı'ya yakın mı, adanmışlık var mı ona bakıyoruz" dedi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

