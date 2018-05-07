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Trump'ın serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahibin yargılanmasına devam (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 14:28 | Son Güncelleme

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, gizli tanık 'Serhat'ın kendisine yönelik suçlamalarına yanıt verdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, gizli tanık 'Serhat'ın kendisine yönelik suçlamalarına yanıt verdi. Gizli tanığın yanlış bilgilerle dolu ifade verdiğini savunan Brunson, "PKK bayraklarından söz ediyor; nerede bu bayraklar? Bu fotoğraflar Muhammet Ahmet'in sosyal medya hesaplarından alınmış; ama onlar Belçika'da çekilmiş olanlar. Bizim kilisemizde bunlar hiç olmadı. Tanığın hiçbir delili yok, hep ikinci ya da üçüncü kişilerden duyduklarını anlattı" dedi. Brunson, ayrıca Muhammet Ahmet'in sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından kendisinin de rahatsız olduğunu, bu konuda onu uyardığını ileri sürdü.
'MÜLTECİLERİ AVRUPA'YA GÖNDERMEDİM'
Mültecilerin iltica etmelerini de sağlamadığını ileri süren Brunson, gizli tanığın bazı suçlamalarının, eskiden bağlı olduğu grupla ilgili olduğunu; ancak kendisinin bu grupla alakasının kalmadığını öne sürdü. Brunson, "Eğer bu gruptaki kişiler FETÖ'ye destek veriyorlarsa haklarında işlem yapılsın o zaman" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ilk kez 2014 yılında gittiği, kamplarda İncil dağıtmadığı iddiasında bulunan Brunson, kilisede yaptığı belirtilen evliliklerle ilgili suçlamalara ilişkin şunları söyledi:
"Ben 16 yıllık sürede sadece 6 kez evlendirme töreni düzenledim. Bunlardan da sadece biri Kürt kökenliydi. Bu Kürt kökenlinin de evliliğini ben sağlamadım, kendileri karar verdiler. Benim bir yönlendirmem olmadı. PKK ile ilgili de iddiaları reddediyorum. Gizli tanığın bizim kilisemize çok geldiğini düşünmüyorum. Kendisinin daha çok Manisa'da durduğunu anlıyorum."
'AŞIRI MİLLİYETÇİLER DE VARDI'
Bu sırada araya giren mahkeme başkanının, PKK sempatizanı bir kişiyle neden ilişkide bulunduğu yönündeki sorusunu Brunson, şöyle yanıtladı:
"Bizim kilisemizde aşırı milliyetçi insanlar da Türk kardeşlerimiz de vardı. Hem aşırı milliyetçi hem de Kürtler vardı. Ben ikisine de aynı mesafedeydim. Ancak Kürtçü olmak başka PKK'lı olmak başka. Kimisi Kürtçe'yi seviyordu. Kürt dilini seviyordu. Hakları konusunda hassastı. Biz iki tarafla da iyi yaşıyorduk. Konuşmalarımda defalarca kardeş olduğumuza değindim. Siyasetin kiliseye girmemesi için çabaladım."
'GEZİ OLAYLARIYLA İLGİLİ HİÇ KONUŞMADIM'
PKK'lıları kiliseye kabul etmediklerini de ileri süren ABD'li rahip Brunson, suçlamalara ilişkin, "Bu anlatılanlar, utanç verici ve iğrenç şeyler. Ben bunları kabul etmiyorum. Kilisemizde ses kaydı ve görüntü kaydı hiç olmadı. Bunların hiçbir kaydı yok. Gezi olaylarıyla ilgili de hiç konuşmadım" dedi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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