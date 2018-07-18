Trump'ın serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahibin yargılanmasına devam (3)

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın, yargılanmasında tanıklardan dinlenmesiyle devam edildi. Bu arada söz alan Andrew Brunson, savunmasında, "Kürtçe İncil bastırmadık, dağıtmadık. Özellikle Kürtlere özel ilgi gösterdiğimiz ve Türkleri arka planda tuttuğumuz doğru değil. Bunu reddediyorum. Kilisede kimseye ayrıcalık yok. Biz görev verirken, Tanrı'ya yakın mı, adanmışlık var mı ona bakıyoruz. Çoğu kişi tehdit etti beni ama terk etmedim. Çünkü kurtarıcı bir görev ihsan etti. Hakkımda çok şey söylendi. FETÖ'cü, PKK'lı. Bunlara karşıyım. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne inanıyorum ve destekliyorum. Benim hakkımda yalan söyleyen ve yalancı tanıklı yapanları affediyorum" dedi.

Ardından tanık Murat Çamdan, konuştu. 12- 13 yıl önce Hristiyan olduğunu, Brunson'u görevli olduğu kilisede tanıdığını söyleyen Murat Çamdan, "Son 4- 5 yıla kadar olumsuz bir durum sezmedim. 4- 5 yıl öncesine kadar 'Suriyeli Mehmet' dediğimiz bir şahıs bir arkadaş vasıtasıyla bana Kürt kilisesi kurulduğunu ve orada ibadet edebileceğimizi söyledi. Gittim ve akıl almaz işler gördüm. Adamlar leşler üzerine dua ediyorlardı. Bir daha gitmedim. 'Böyle bir şey olur mu' dedim. Kilisede 3 kutsal kitabın üzerinde PKK'nın amblemlerini gördüm. Kilisede 'Nasıl olur böyle bir şey' diye düşündük. Gitmemeye karar verdik. Biz Türk'üz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Gerekli yerlere bu durumları yazdım" dedi.

Bu arada araya giren Mahkeme Başkanı'nın "Leş kelimesinden kastınız PKK mıydı?" sorusuna Murat C., "Bunu bizzat duyduk. 'Onlar vatan için ölen şehitler. Dağdaki gerillalar' deniliyordu" karşılığını verdi. Rahip Brunson ise Murat Çamdan'nın iddialarına, "Mülteci toplantısına hiç katılmadı ki. Orada olan şeyleri anlatsın. Bunları nereden biliyor? Biz Kürtlere ayrı bir şey yapmadık" dedi.

BRUNSON'UN TANIKLARI DA DİNLENDİ

Rahip Brunson'un avukatı tanıklarının devam eden soruşturmada şüpheli olması nedeniyle dinlenmemesine itiraz ettiğini söyledi. Bununu üzerine söze giren Mahkeme Başkanı, devam eden soruşturmada şüpheli sıfatındaki savunmanın tanıklarının dinlenmesini sonraya bıraktığını ancak dinlenmeyecek diye bir ifadesi olmadığını ifade etti. Duruşmada Rahip Brunson'un tanık olarak gösterdiği Umut Doğan ise rahibi 2007'den bu yana tanıdığını söyledi. Son 5 yıldır Diriliş Kilisesi'ni kurduğundan bu yana samimi olduklarını anlatanUmut Doğan, "Son 3.5 yıldır kilisenin derneğinin başkanlığını yürütüyorum. Söylendiği gibi konularla hiç karşılaşmadım. Eşim de orada. Halka açık, yoldan geçen herkesin girebildiği bir kilise. Hristiyanlardan çok Müslümanlar giriyor. Foto çekilebiliyor, faaliyetlerimizi açık yürütüyoruz. Gönüllü olarak hizmet ediyoruz. Kendimden örnek vereyim. Türk kökenliyim. Sadece Kürtlere ayrıcalık tanınsa ve onlara görev verilse o zaman bana ve eşime de verilmezdi. Bizim sadece mülteci kardeşlerimizle ilgili faaliyetimiz oldu. Haftada 1 gün o da hepsinin ortak dili Arapça toplantı yapmalarına izin verdik. Ama Kürtçe değildi. Bu toplantıları dernek olduğumuz için Güvenlik Şube'ye de açıktı. Polisler rahat izleyebiliyordu" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Umut Doğan'ın tanıklığından sonra mahkeme talepleri aldı. Duruşma savcısı rahibin tutukluluk halinin devamını istedi. Söz verilen Rahip Brunson ise suçlamaları kabul etmeyen terör olaylarıyla ilgisinin olmadığını, terör faaliyetlerine izin vermediğini söyledi. İddianamede yer alan fotoğrafların ise Belçika'da çekilenler olduğunu kendi kiliseleriyle ilgili olmadığını anlattı. Taleplerden sonra mahkeme rahip Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı da 12 Ekim tarihine erteledi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

